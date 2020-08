A fine stagione, spuntano diversi retroscena. Uno riguarda José Mourinho e Serge Aurier.

Gustoso retroscena di fine stagione su José Mourinho e Serge Aurier. Il tecnico sarebbe terrorizzato dalle doti difensive del francese e glielo avrebbe detto forte e chiaro durante una partita di Champions League.

Le dichiarazioni dello Special One, che risalgono alla partita di Champions League vinta dal Tottenham contro l’Olympiacos, sono riportate da goal.com:

“Serge tu sei un difensore. Ma io di te come difensore ho paura. Perché sei capace di causare un rigore di m… con il VAR in qualsiasi momento. Quindi te lo dico chiaramente: ho paura di te”.

In realtà Mourinho ha scelto la partita peggiore per sfogarsi contro Aurier perché la sua squadra ha vinto con il francese che ha segnato anche uno dei quattro gol dell’incontro.

In ogni caso la stagione del Tottenham è stata davvero deludente. Il club inglese non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ed anche in Europa è uscito a testa bassa.

Infatti la squadra di Mou ha chiuso il campionato inglese al sesto posto ed il prossimo anno dovrà accontentarsi della partecipazione in Europa League.

Anche in Champions League, le cose sono andate piuttosto male visto che il Tottenham è stato eliminato contro ogni pronostico dal Lipsia (fonte goal.com).