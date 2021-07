Mourinho bacchetta i calciatori: "Passano la notte a giocare a Fortnite. È una stro....a"

Intervistato sul canale YouTube ufficiale della Roma, José Mourinho ha bacchettato i calciatori: “Passano la notte a giocare a Fortnite, è un incubo. È una stro….a e i calciatori ci passano la notte anche se il giorno dopo c’è la partita”. Ma il tecnico portoghese durante l’intervista ha toccato diversi temi. Un vero e proprio botta e risposta su alcuni argomenti.

Vivere in Italia.

Non so se posso chiamarla vita, perché è così difficile… (ride, ndc)