LONDRA (INGHILTERRA) – The Sun parla di una presunta crisi tra José Mourinho e la moglie Matilde Faria. Lo Special One e la moglie si sono conosciuti da ragazzi e da quel momento sono stati inseparabili. La popolarità del tecnico portoghese non ha mai incrinato la loro storia d’amore. Il Sun parla di crisi perché nelle ultime uscite pubbliche, Mourinho non avrebbe avuto la fede nuziale al dito. Inoltre il Sun cita altri due fatti per avvalorare la sua tesi.

L’ultima foto con José Mourinho e la moglie risale allo scorso febbraio (quasi un anno fa), lo Special One non era presente negli aggiornamenti Instagram della figlia Matilde che ha festeggiato il suo 23° compleanno con con mamma, fratello (José Jr.) e fidanzato (Danny Graham) prima alle cascate del Niagara e poi a New York.

A smentire la crisi tra Mourinho e la moglie ci ha pensato il portavoce dello Special One con le seguenti dichiarazioni riportate da corriere.it: «Va tutto bene, domenica José si è svegliato molto presto e ha semplicemente dimenticato l’anello e l’orologio quando è uscito di casa alle 7 del mattino per andare a fare la copertura della partita. Si è trattato solo di una banale disattenzione».