Mourinho esonerato dal Tottenham: la squadra è settima in Premier League, ora arriva Sarri?

Josè Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. L’allenatore portoghese paga il settimo posto in Premier League e l’eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Al suo posto potrebbe arrivare Maurizio Sarri. Sui giornali inglesi se ne parla già da settimane.

Josè Mourinho esonerato dal Tottenham: squadra settima in Premier League

Mourinho è stato esonerato dopo il pareggio per 2-2 contro l’Everton di Ancelotti. Il Tottenham è attualmente settimo in classifica in Premier League. Una posizione che di fatto allontana gli Spurs da un posto valido per qualificarsi alla prossima Champions League.

Ma Mou paga anche l’eliminazione prematura dall’Europa League. La sua squadra è stata buttata fuori a sorpresa dalla Dinamo Zagabria. I croati hanno avuto la meglio dopo un doppio confronto epico, ribaltato ai tempi supplementari. Lo stesso allenatore portoghese era poi andato a complimentarsi con gli avversari. Un risultato troppo deludente per una squadra che appena due anni fa giocava la finale di Champions League contro il Liverpool.

Maurizio Sarri al Tottenham?

E ora chi sarà il sostituto di Mourinho al Tottenham? I tabloid inglesi, solitamente molto ben informati, stanno battendo da alcuen settimane sul nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juve è uno dei nomi illustri liberi sul mercato delle panchine (un altro, tanto per fare un nome, è Allegri). Sarri ha dalla sua una esperienza in chiaroscuro in Premier League. Alla guida del Chelsea, era stato un po’ deludente in campionato, in compenso aveva vinto l’Europa League.