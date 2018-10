ROMA – Non c’è pace per José Mourinho. Dopo la vittoria al cardiopalmo del ‘suo’ Manchester United sul Newcastle di Rafa Benitez, con un clamoroso ribaltone da 0-2 a 3-2 al 95′, il portoghese finisce sotto inchiesta della Federazione inglese per le frasi pronunciate al termine della partita di sabato scorso all’Old Trafford.

Il labiale di Mourinho che usciva dal campo è stato trasmesso in mondovisione e questo ha indotto la Fa (Football association) ad aprire un fascicolo sull’allenatore dei ‘Red devils’, che dunque rischia una multa o un provvedimento disciplinare.

La Premier League riprendere il 20 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali, proponendo subito la sfida nello Stamford Bridge di Londra fra il Chelsea di Maurizio Sarri – capolista assieme a Liverpool e Manchester City – e il Manchester United guidato da Mourinho, che probabilmente andrà in panchina, nell’attesa che i dirigenti della Fa valutino i filmati di sabato scorso.