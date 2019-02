MILANO – Non c’è pace per Luciano Spalletti. Dopo i rumors su Antonio Conte, avvistato nei pressi della sede dell’Inter, ecco quelli su Josè Mourinho. In realtà la posizione del tecnico di Certaldo è stabile fino al termine della stagione ma poi è quasi certo il suo allontanamento in cambio di un tecnico di maggiore spessore. Almeno secondo quella che sarebbe l’idea dei dirigenti nerazzurri che vorrebbero un profilo alla Conte o alla Mourinho per rendere nuovamente l’Inter vincente.

Inter, Mourinho ha superato Conte

Stando alle ultime informazioni provenienti da Milano, Josè Mourinho avrebbe superato Antonio Conte nella scala di gradimento della dirigenza dell’Inter. Lo Special One tornerebbe volentieri a Milano ma vorrebbe imporre le sue scelte in sede di mercato e vorrebbe disporre di un budget molto alto per fare tornare i nerazzurri ai livelli del Triplete. Ci sarebbe una trattativa in corso tra Marotta e Mourinho che potrebbe sbloccarsi in ogni momento da qui al termine della stagione. Insomma, Spalletti può dormire sogni tranquilla fino al termine della stagione. Poi probabilmente verrà sostituito.