Mourinho lacrime video YouTube calcio mi manca

LONDRA – Nonostante sia un milionario, Mourinho non riesce a godersi il suo tempo libero perché gli manca terribilmente il mondo del calcio. Lo Special One non riesce a rimanere fermo e ha voglia di tornare ad allenare al più presto per aggiungere altri trofei alla sua già ricchissima bacheca.

Mourinho ha fretta di tornare ad allenare ma è anche in cerca di una panchina giusta per rilanciarsi ad altissimi livelli. Nel corso di questo suo periodo senza squadra ha rifiutato le offerte di Benfica e di un club cinese perché vorrebbe tornare ad allenare un club di altissimo livello. Lo ha svelato lo stesso ex allenatore dell’Inter nel corso di una intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

José Mourinho continua a cercare una nuova squadra con cui poter ripartire. Dopo l’esonero, a dicembre, dal Manchester United, il tecnico portoghese ha detto no a diverse offerte, tra gli altri al Benfica e a un club cinese e attende l’offerta ‘giusta’: “Ho tempo di pensare e ripensare. Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro”, ha spiegato lo ‘Special One’ in un’intervista a Sky Sport. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze, luglio, agosto, cosa che ho sempre fatto raramente, ma non riesco a godermelo. Mi manca il mio calcio, l’impegno verso me stesso, verso le persone che mi amano e i tanti tifosi che ho per il mondo e verso tutte quelle persone che ho ispirato”, aggiunge Mourinho che esclude un impegno con una nazionale: “Non aspetto due anni per un campionato europeo o altri due per un Mondiale. Non mi piace vivere per una partita al mese o un lavoro d’ufficio, no, non ancora.

Il video da YouTube con José Mourinho che scoppia in lacrime durante una intervista perché gli manca il mondo del calcio (fonti Ansa e Sky Sport).