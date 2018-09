Mourinho-Pogba, lite in allenamento: ecco cosa si sono detti

LONDRA – La lite immortalata dalle telecamere di Sky tra Mourinho e Pogba ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Un dialogo fitto, durato pochi secondi. I media inglesi hanno vivisezionato lo scambio di battute sottolineando come il tecnico portoghese fosse perfettamente cosciente del fatto che in quel momento le telecamere lo stessero riprendendo. Si trattava infatti dei 15 minuti che due volte al mese il Manchester United concede alle televisioni per trasmettere le sessioni di allenamento.

Mourinho ha considerato irrispettosa una Instagram stories postata da Pogba durante la partita di Carabao Cup contro il Derby. Mentre i compagni giocavano una sfida delicata (persa poi ai rigori), il francese ha immortalato in un video un siparietto con Shaw in cui l’ex Juventus dice al terzino sinistro: “Perché stai ridendo?” e si mette a ridere a sua volta.

Nel video di Sky si vede Pogba stringere la mano al viceallenatore Michael Carrick e all’addetto stampa John Allen. Mourinho si rivolge ad Allen e gli dice: “Quando ha postato su Instagram Paul?”. Pogba protesta e chiede perché non viene ripreso pubblicamente anche Shaw. “Qual è il problema? – sembra replicare Paul – Perché non posso fare niente? Vengo qui e non faccio niente, questo è il mio problema”.