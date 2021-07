Mourinho, quando arriva a Roma? Data, orario, aeroporto, data presentazione, inizio ritiro, tutto quello che c’è da sapere. La squadra giallorossa è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore in pompa magna. Tecnico che è stato ufficializzato prima dell’Europeo di calcio tra l’incredulità generale.

La Roma è riuscita a mettere sotto contratto Mourinho con la “collaborazione” del Tottenham. Infatti lo Special One continuerà a guadagnare 16 milioni di euro a stagione con il club inglese che gliene pagherà ben 9 all’anno (il resto verrà pagato dai Friedkin). Resta una cifra altissima ma anche al Tottenham conviene pagare 9 milioni invece che 16.

Quando arriva a Roma Mourinho? Data e orario

La società giallorossa ancora non ha ufficializzato nulla ma diversi organi di informazione, a partire da Il Messaggero, hanno fatto sapere che il tecnico portoghese arriverà nella Capitale il 2 luglio alle ore 12:00. Il suo jet privato atterrerà sulla pista dell’aeroporto di Ciampino.

Mourinho-Roma, la data della presentazione

Ancora non ci sono certezze in merito. Nel senso che appare quasi ovvio che il tecnico portoghese verrà presentato tra il 4 ed il 5 luglio ma ancora non è stata ufficializzata la data precisa. Né la sede della presentazione ufficiale. Si pensa comunque ad una location suggestiva nel centro della città.

Quando inizia il primo ritiro della Roma di Mourinho?

Su questo invece, abbiamo già delle certezze. I calciatori della Roma svolgeranno le visite mediche di rito (compresi i tamponi) il 6 luglio. Dopo aver svolto le visite, inizierà ufficialmente il ritiro precampionato dei giallorossi. Il primo impegno ufficiale, dovrebbe essere la partita di Conference League del 19 agosto. Competizione che inizierà prima del campionato.