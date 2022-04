Mourinho, staff troppo esagitato? C’è un problema di comportamenti – leggi arroganza e un atteggiamento tutt’altro che sportivo al limite dell’intimidatorio con gli arbitri – nello staff di Josè Mourinho?

Mourinho, staff troppo esagitato?

La domanda inizia a farsi pericolosamente strada. Prima la rissa al termine della partita di Conference League in Norvegia. Poi lo sfogo di Walter Sabatini dopo il match con la Salernitana.

Nel mirino preparatore dei portieri (dice di essere stato aggredito dall’allenatore del Bodo che invece accusa la panchina giallorossa di comportamenti inaccettabili) e staff del mister in panchina.

Per la Roma, però, iniziano a essere un po’ troppe le accuse di comportamento scorretto da parte degli avversari. Mourinho, va riconosciuto, sembra volare alto e quando c’è da scusarsi non esita a farlo. Bisogna capire se i suoi siano davvero all’altezza del carismatico portoghese, il quale conosce la misura che divide determinazione e risolutezza da arroganza e presunzione.

Lo spettacolo – si fa per dire – di chi in panchina si mostra tarantolato senza peraltro essere giustificato dall’eccesso di adrenalina dovuto allo sforzo agonistico, meriterebbe poi un altro capitolo di approfondimento.

Roma-Bodo: Knutsen e Nuno Santos sospesi, niente panchina

A due giorni dalla gara di ritorno dei quarti di finale della Conference League ci pensa il club norvegese a riaccendere veleni e dissapori del match d’andata.

L’Uefa ha squalificato provvisoriamente l’allenatore del Bodo, Kjetil Knutsen, e il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, per i prossimi match europei, in attesa del giudizio definitivo della Disciplinare che arriverà dopo giovedì.

Una decisione che fa scontento il club norvegese che annuncia ricorso nonostante l’impossibilità di fare appello essendo quello dell’Uefa un provvedimento temporaneo.

Il club giallorosso, intanto, è certo di essere nel giusto e conferma la sua versione che vede accusare il tecnico dei norvegesi di aggressione nei confronti di Santos.

Di contro il Bodo replica che a iniziare sia stato l’assistente di Mourinho e nel frattempo l’unica certezza è che giovedì nessuno dei due sarà in panchina.

“Questo tipo di atteggiamento è scioccante. I valori di Mourinho e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un’incredibile delusione vedere certi comportamenti da un tecnico come lui, così titolato e che ha fatto parte del gioco per così tanto tempo” è stato l’attacco di Knutsen.

Lo sfogo dell’ex Sabatini dopo Roma-Salernitana

Domenica anche il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha espresso il suo disappunto per il comportamento della panchina giallorossa, al punto da costringere Mourinho a scusarsi nel dopo gara.

Intervenuto nel post gara ai microfoni di DAZN, l’ex uomo mercato giallorosso ora in forza al club campano si è sfogato in diretta tv.

“Con tutto il rispetto per la Roma, devo dire che assisto a cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. Non ho vinto titoli, ma non me ne frega un caz**. E’ una cosa inaccettabile qui. Tutta la panchina in campo ad ogni decisione arbitrale”.