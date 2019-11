LONDRA (INGHILTERRA) – Effetto Mourinho sul Tottenham. Lo ‘Special One’, all’esordio sulla panchina degli Spurs, ha infatti guidato i suoi al successo per 3-2 nel derby londinese giocato sul campo del West Ham, l’ex Olimpico dei Giochi 2012.

Primo tempo dominato dal Tottenham, con reti di Son Heung-Min e Lucas Moura.

Terza rete in apertura di ripresa, con Kane che di testa, su cross di Aurier, supera il portiere rivale. Ma gli Hammers non si danno per vinti e segnano con Antonio al 28′ st.

C’è poi la rete annullata a Rice al 44′ st dopo consulto al Var, mentre Ogbonna segna nel recupero la rete del 2-3.

Il saluto del suo predecessore. Un messaggio sulla lavagna nello spogliatoio del Tottenham: così Mauricio Pochettino ha salutato la squadra dopo essere stato esonerato. Un messaggio scritto in inglese a nome suo e dei suoi collaboratori, Jesús Pérez e Toni Jiménez che hanno lasciato anche loro gli Spurs.

“Grazie a tutti voi – il messaggio del tecnico – Non possiamo dirci addio…Sarete sempre nei nostri cuori”. La foto con il messaggio è stata condivisa da Perez e Jimenez. Pochettino è stato esonerato martedì scorso ed al suo posto il Tottenham ha ingaggiato Josè Mourinho.

Il video da YouTube con gli highlights del derby di Londra vinto dal Tottenham sul West ham. José Mourinho ha debuttato con una vittoria sulla panchina del Tottenham (fonte Ansa, video YouTube).