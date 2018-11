TORINO – Alla fine l’ha spuntata lui. Josè Mourinho, che nel corso della partita di andata aveva risposto agli insulti dei tifosi della Juventus con il gesto del triplete, ha potuto festeggiare la vittoria in rimonta del suo Manchester United sul campo dei bianconeri mostrando l’orecchio ai tifosi della Vecchia Signora.

Mourinho è rimasto in silenzio per tutta la partita mentre incassava cori offensivi come “Mourinho uomo di m…”. Poi non ha esultato ai gol di Mata su punizione e all’autorete di Alex Sandro ma non appena l’arbitro ha fischiato la fine della partita è esploso in tutta la sua gioia.

Josè Mourinho è uscito dal campo da trionfatore e ha mostrato l’orecchio ai suoi “nemici”, i tifosi della Juventus. Leonardo Bonucci e Paulo Dybala hanno provato a fermarlo ma non c’è stato nulla da fare perché lo “Special One” è stato protetto dai suoi calciatori fino al suo rientro negli spogliatoi.

Mourinho esulta contro i tifosi della Juventus con il gesto dell’orecchio

Mourinho vs tifosi della Juve Mou idolo da sempre e per sempre#JuveMUFC pic.twitter.com/7zR6JcAFA9 — Francesco Littera (@fralittera) 7 novembre 2018

#Mourinho: "Hanno insultato 90 minuti la famiglia interista e la mia" Io ti amo ❤#JuveMUFC pic.twitter.com/ZANkioywPw — Francesco Littera (@fralittera) 7 novembre 2018

La reazione social al gesto di Mourinho contro i tifosi della Juventus

#Mourinho: “Io sono venuto qui a fare il mio lavoro e sono stato insultato per 90 minuti. Io non ho offeso nessuno, anche se a freddo non lo rifarei. Ma hanno insultato me, la mia famiglia famiglia e la mia famiglia interista. E questo non è bello” pic.twitter.com/ixDR8oqzOE — FcInter1908 (@FcInter1908it) 7 novembre 2018

#Bonucci che fa il fenomeno con #Mourinho… Si è già dimenticato?! pic.twitter.com/PlCREh73WU — Stefano Locatelli (@StefanoUccio93) 7 novembre 2018

“ Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli.”

Semplicemente #Mourinho #JuveManU #UCL pic.twitter.com/fx3Qm0BZ5P — Michele La Forgia (@Mikelafo71) 7 novembre 2018

#Mourinho: “Hanno insultato 90 minuti la famiglia interista e la mia” Io ti amo ❤#JuveMUFC pic.twitter.com/ZANkioywPw — Francesco Littera (@fralittera) 7 novembre 2018