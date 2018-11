TORINO, ALLIANZ STADIUM – Animi caldi nell’immediato dopo partita all’Allianz Stadium: Mourinho festeggia a modo suo la rimonta e la vittoria ‘impossibile’ fino al 41′ del secondo tempo, piazzandosi in mezzo al campo con la mano all’orecchio, a provocare i tifosi bianconeri che l’avevano insultato a più riprese senza avere reazioni dal tecnico portoghese nel corso della partita. A Mourinho si avvicina Bonucci, per chiedergli spiegazioni, ma viene allontanato dai giocatori del Manchester.

Josè Mourinho ha spiegato nella conferenza stampa post partita i motivi del suo gesto: “Io sono venuto qui a fare il mio lavoro e sono stato insultato per 94 minuti. Io non ho offeso nessuno, anche se a freddo non lo rifarei.

Ma hanno insultato me, la mia famiglia famiglia e la mia famiglia interista. E questo non è bello. 94 minuti di insulti contro un gesto che non è una offesa nei confronti di nessuno. Credo che non si possano mettere sullo stesso piano”.

Mourinho esulta contro i tifosi della Juventus con il gesto dell’orecchio

Mourinho vs tifosi della Juve Mou idolo da sempre e per sempre#JuveMUFC pic.twitter.com/7zR6JcAFA9 — Francesco Littera (@fralittera) 7 novembre 2018

#Mourinho: “Hanno insultato 90 minuti la famiglia interista e la mia” Io ti amo ❤#JuveMUFC pic.twitter.com/ZANkioywPw — Francesco Littera (@fralittera) 7 novembre 2018

La reazione social al gesto di Mourinho contro i tifosi della Juventus

#Mourinho: “Io sono venuto qui a fare il mio lavoro e sono stato insultato per 90 minuti. Io non ho offeso nessuno, anche se a freddo non lo rifarei. Ma hanno insultato me, la mia famiglia famiglia e la mia famiglia interista. E questo non è bello” pic.twitter.com/ixDR8oqzOE — FcInter1908 (@FcInter1908it) 7 novembre 2018

#Bonucci che fa il fenomeno con #Mourinho… Si è già dimenticato?! pic.twitter.com/PlCREh73WU — Stefano Locatelli (@StefanoUccio93) 7 novembre 2018

“ Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli.”

Semplicemente #Mourinho #JuveManU #UCL pic.twitter.com/fx3Qm0BZ5P — Michele La Forgia (@Mikelafo71) 7 novembre 2018

