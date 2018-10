MANCHESTER (INGHILTERRA) – Juventus padrona in casa di Mourinho. I bianconeri hanno vinto 1-0, rischiando solamente in occasione del palo di Pogba, a Manchester e hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Non c’è stata partita dal punto di vista del gioco e ora la Juve ha ben cinque punti di vantaggio sugli inglesi. Continua la crisi di gioco e di risultati della squadra allenata da José Mourinho. Ma questa volta lo “Special One” non ha litigato con i suoi tifosi ma con quelli della Juventus che lo stavano sfottendo con dei cori offensivi.

Mourinho ha risposto con il gesto del triplete, ricordando ai tifosi della Juventus la sua impresa ai tempi dell’Inter. Traguardo che la Juventus spera di emulare quest’anno.

Jose Mourinho in the @ChampionsLeague

03/04: 🏆

04/05: Semi-finals

05/06: Last 16

06/07: Semi-final

08/09: Last 16

09/10: 🏆

10/11: Semi-finals

11/12: Semi-finals

12/13: Semi-finals

13/14: Semi-finals

14/15: Last 16

15/16: Last 16

17/18: Last 16

18/19: ???? pic.twitter.com/g1Ai9wOLpO

— Football Whispers (@FB_WHISPERS) 23 ottobre 2018