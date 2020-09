Mourinho, spunta video inedito: “Eriksen possiamo cederlo perché non ha cattiveria” (foto Ansa)

Mourinho ha avallato la cessione di Eriksen all’Inter. Spunta un video inedito da un documentario di Amazon.

Mourinho non si è opposto alla cessione di Eriksen all’Inter, anzi l’ha avallata. E’ quanto emerge dal documentario andato in onda su Amazon dal titolo ‘All or Nothing’.

Questo documentario ha raccontato la stagione passata del Tottenham focalizzandosi su dei retroscena che non erano ancora noti al pubblico.

Tra questi retroscena, c’è un video – potete vederlo in fondo all’articolo – dove Mourinho ragiona con il presidente Levy sulla cessione di Eriksen.

Alla fine di questo confronto, Mou ha dato l’ok alla cessione del calciatore all’Inter perché secondo lui mancava di cattiveria.

Ma questo non è l’unico motivo che ha spinto il Tottenham a cedere il calciatore danese. Va anche detto che da lì a poco si sarebbe liberato a parametro zero. Quindi meglio incassare qualcosa a gennaio che niente.

Ecco la spiegazione di Mourinho a Levy.