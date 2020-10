Al 21′, quando il risultato di Bayern – Atletico era ancora fermo sullo 0-0, l’arbitro Oliver ha ammonito Thomas Müller.

Il calciatore tedesco non l’ha presa affatto bene e stando alla ricostruzione di As avrebbe detto all’arbitro Oliver:

“Ma come mi ammonisci per questo fallo? Cioè giochiamo contro i delinquenti d’Europa e ti mi ammonisci per un fallo del genere?”