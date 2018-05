ROMA, STADIO OLIMPICO – Musa Barrow è il calciatore del momento. Il giovane attaccante dell’Atalanta, a soli 19 anni, ha già segnato tre gol in Serie A.

Il terzo è arrivato oggi allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita di cartello contro la Lazio.

Già tre gol in Serie A per Musa Barrow

La prima presenza in campionato è invece avvenuta il 10 febbraio seguente, nel pareggio esterno per 1-1 contro il Crotone. Il 18 aprile, nella partita contro il Benevento, ha segnato il suo primo gol in carriera tra i professionisti.

Si ripete poi aprendo le marcature del match vinto 3-1 contro il Genoa. Il terzo gol in Serie A è stato segnato oggi allo Stadio Olimpico di Roma nel big match contro la Lazio. Musa Barrow ha siglato la rete del momentaneo 1-0.

Il video con il gol segnato da Musa Barrow contro la Lazio