MILANO – Sono passati diversi giorni da Juventus-Milan ma le polemiche per l’arbitraggio di Fabbri sono tutto meno che terminate. A riaccenderle, ci ha pensato involontariamente l’arbitro Bjorn Kuipers nel corso di Tottenham-Manchester City di Champions League. Il fischietto olandese, con l’aiuto del var, ha concesso al Manchester City un rigore per un fallo di mano di Rose su conclusione di Sterling. Fallo di mano praticamente identico a quello di Alex Sandro in Juventus-Milan ma all’Allianz Stadium non è stato assegnato il calcio di rigore al Milan.

Musacchio e la storia su Instagram con il fallo di mano di Rose.

Anche per colpa di questa svista arbitrale, i rossoneri hanno perso 2-1 contro la Juventus. I rossoneri hanno preso questa sconfitta come una ingiustizia. Il difensore del Milan Musacchio ha voluto pubblicare una storia Instagram piuttosto polemica con il fallo di mano di Rose. Chiaro il riferimento a quello di Alex Sandro in Juventus-Milan che non è stato giudicato da rigore dall’arbitro Fabbri.

Sul fallo di mano di Alex Sandro su cross di Calhanoglu in Juventus-Milan 2-1 si è pronunciato anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli. Analizzando l’episodio alla moviola, Rizzoli si è reso conto dell’errore commesso dall’arbitro Fabbri e ha presentato le sue scuse al Milan e a Gattuso durante un incontro tra le società di calcio e gli arbitri.