SIVIGLIA (SPAGNA) – Attimi di paura per il difensore del Milan Mateo Musacchio, portato via in barella dopo uno scontro violento con il compagno di squadra Franck Kessie nel finale della partita di Europa League contro il Betis.

Musacchio ha ricevuto un duro colpo al volto ma dopo essere stato soccorso e portato negli spogliatoi sta meglio, secondo quanto fanno sapere dal Milan.

Le terrible coup reçu par Musacchio pic.twitter.com/3At2ungh6i — AC Milan – FR 👹 (@AC_MilanFR) 8 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Gli highlights di Betis-Milan 1-1

90′ Fischio finale. Il Milan ha pareggiato a Siviglia, con gol di Suso su punizione, e ha mantenuto la seconda posizione della classifica che, per ora, significa qualificazione al prossimo turno di Europa League ma ci sono tre squadre nel giro di due punti e la situazione, a due giornate dal termine, resta equilibratissima.

62′ Pareggio del Milan. Gol di Suso direttamente su calcio di punizione. La sua conclusione non è stata toccata da Bakayoko ma il centrocampista rossonero, con il suo movimento, ha tratto in inganno il portiere del Betis.

12′ Il Betis è passato in vantaggio al termine di una azione corale da applausi. Joaquin ha servito Firpo che ha realizzato un cross perfetto per Lo Celso che ha insaccato in rete con una conclusione spettacolare con il sinistro.