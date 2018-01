CALCIOMERCATO ROMA – Con un comunicato la Roma ha smentito le ultime indiscrezioni di mercato.

“L’AS Roma – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale – precisa che nessuno dei dirigenti con competenza sulle trattative di mercato ha avuto un confronto con l’Agenzia Ansa. Peraltro, come noto, la policy societaria è quella di non commentare mai indiscrezioni di mercato”.

L’agenzia Ansa, parlando di Emerson Palmieri e Nainggolan e della loro possibile cessione, aveva riportato alcune dichiarazioni provenienti dalla società giallorossa: “Ma da noi non si è fatto vivo nessuno, e siamo già al 15 gennaio: ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase. Sarebbe meno sorprendente una partenza di Emerson che non di Nainggolan”. Dichiarazioni ora smentite ufficialmente dalla Roma. Il futuro di Emerson Palmieri e Nainggolan resta però ancora tutto da decifrare.