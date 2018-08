MILANO – Radja Nainggolan in discoteca con Fabrizio Corona: le immagini hanno fatto il giro del web. Ma c’è un’altra foto che sta divertendo gli utenti dei social in queste ore: quella di Nainggolan che si prenta all’allenamento dell’Inter con la stessa maglietta che indossava in discoteca [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Questo infatti ha scatenato l’ironia di chi fa notare che “non si è nemmeno cambiato”. Il popolo del web si è diviso in due sulla questione: da una parte quelli che ironicamente elevano il giocatore belga a idolo, e quelli (soprattutto interisti, immaginiamo) indignati dal comportamento di quello che dovrebbe essere un atleta professionista. D’altronde già ai tempi della Roma il Ninja era diventato famoso per il suo stile di vita non certo irreprensibile (memorabile il video girato col cellulare in cui era completamente ubriaco).

Nainggolan e Corona venerdì scorso sono stati ospiti d’onore alla La Casa Loca di Dalmine, in provincia di Bergamo, come raccontato dal sito Calciomercato.com. Foto e selfie per il giocatore nerazzurro, fermo da metà luglio per infortunio, insieme ai tifosi, come testimoniato anche sulla pagina Facebook del locale. In un video, invece, Nainggolan ha risposto con un dito medio alla provocazione di un altro tifoso, “domani devi andare a giocare. Vai a casa a dormire”.

Da parte dell’Inter nessun problema né alcun caso, anzi: Nainggolan il giorno seguente si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile, svolgendo un allenamento ad intensità maggiore rispetto ai compagni.