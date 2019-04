MILANO – Dopo Inter-Roma, partita terminata sul risultato di uno a uno con gol di Stephan El Shaarawy e Ivan Perisic, Radja Nainggolan, attuale calciatore dell’Inter con un passato nella Roma, è stato intervistato da beIN Sports per parlare delle differenze principali tra Milano e Roma e tra tifosi nerazzurri e giallorossi.

Nainggolan: “I tifosi della Roma sono più calorosi di quelli dell’Inter”.

Come al solito, Radja Nainggolan non ha fatto “zero a zero” e ha espresso il suo pensiero in maniera libera. Secondo il “Ninja”, i tifosi della Roma sono più affettuosi di quelli dell’Inter. Sempre secondo il centrocampista belga, a Milano gira tutto intorno al business mentre Roma è una città più passionale e meno legata a certe dinamiche.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter ai microfoni di beIN Sports. «A Roma sono molto più calorosi e affettuosi, soprattutto nei confronti della propria squadra. A Milano diciamo che gira tutto più intorno al business, è un po’ più competitiva».

«A Roma sono più sciolti: quando andavo a fare una passeggiata la voce girava e allora cominciava ad arrivare uno, poi un altro… Mi avevano detto che Milano era molto più tranquilla, però se io faccio una passeggiata in centro ho lo stesso identico problema».

Fonte: beIN Sports.