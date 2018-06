ROMA – “Le donne mi vogliono e spesso ti sbattono in faccia la loro disponibilità”. Radja Nainggolan torna a far discutere. Il centrocampista belga, ancora infastidito dalla mancata convocazione per i Mondiali in Russia, ha parlato al programma televisivo Gert Late Night lasciandosi andare ad un racconto della sua vita privata.

“Le donne mi fanno delle avances e a volte è difficile rifiutare. Lo so che sono sposato e non sto dicendo di essere un angelo. L’unica cosa importante è che niente deve uscire fuori”.

Nainggolan ha poi parlato dell’omosessualità nel mondo del calcio: “Ci sono ma non lo rivelano perché si vergognano. Oggi saresti finito in questo mondo, perché il calcio è noto per le belle donne”, ha proseguito il centrocampista della Roma.

Infine, sul suo futuro: “Se fosse oggi, uscirei dal mondo del calcio. Non voglio fare l’analista o il team manager: per me basta solo uscire da questo mondo”.