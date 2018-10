MILANO – Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan è stato sostituito nella gara con il Milan a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. L’infortunio del belga verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro, ma l’ex Roma rischia di saltare la gara di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì al Camp Nou.

