ROMA – Radja Nainggolan è intervenuto nel corso di una intervista live su Twitch, dove ha parlato della sua nota rivalità sportiva con la Juve.

“Voglio sfatare questo mito per cui sarei contro la Juve – ha detto il centrocampista del Cagliari -. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti”.

“La cosa più bella secondo me è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora gli juventini mi diranno che è la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto” ha aggiunto Nainggolan.

Il suo cartellino è ancora di proprietà dell’Inter, che lo ha girato in prestito al Cagliari.

E sul tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, Nainggolan spiega: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia, con me è stato sempre stato trasparente sin dall’inizio”.

Sui giocatori con cui avrebbe voluto giocare del passato o del presente ammette: “Ho giocato con tanti grandi giocatori, mi ha sempre impressionato Seedorf, poi ce ne sono tanti, Messi, Cristiano Ronaldo, è giusto che chiunque fa la differenza chiunque ci voglia giocare”.

Infine a proposito della sua personalità, chiosa: “La mia carriera è stata importante fino ad oggi, ho avuto sempre un buon rapporto con tutti, altroché creare problemi negli spogliatoi come qualcuno dice”. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)