MILANO – Il caso Nainggolan scuote l’Inter e anche la Curva Nord dice la sua prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli. “Finalmente una presa di posizione della società”, si legge sullo striscione esposto dalla tifoseria nerazzurra. Il riferimento è alla sospensione disciplinare di Nainggolan.

Marotta: “Il caso Nainggolan è chiuso”

“Il ragazzo (Radja Nainggolan, ndr) è venuto allo stadio per seguire la partita Inter-Napoli, dimostra attaccamento a questa squadra. La sospensione racchiude le nostre decisioni, intese come società che raccoglie le indicazioni dell’allenatore. Per il resto sono dinamiche interne che non vanno discusse in questa sede. Nel gruppo ci sono diritti e doveri: ha sbagliato, la società è stata vigilie e ora questo capitolo va considerato chiuso”.

La curva Nord nerazzurra sta con la società riguardo il caso #Nainggolan. #InterNapoli pic.twitter.com/erObHNIUAI — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) 26 dicembre 2018

La Curva Nord @inter cn Marotta e la societa pic.twitter.com/Cont23CdDP — Gianni Riotta (@riotta) 26 dicembre 2018