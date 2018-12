EMPOLI – Terminata la sospensione per motivi disciplinari, Radja Nainggolan è tornato a vestire la maglia dell’Inter nella vittoriosa trasferta di Empoli. Prima della partita, le telecamere di Sky sono entrate negli spogliatoi per immortalare i calciatori nell’immediato pre partita ma Nainggolan era girato di spalle e non se n’ era accorto. Non appena si è girato, si è trovato in faccia la telecamera e si è spaventato. Il tutto è finito sui social network e la reazione del Ninja è diventata virale nel giro di pochi minuti.

Nainggolan spaventato dalle telecamere di Sky prima di Empoli-Inter

comunque quanto sta crescendo Mauro Icardi signori #EmpoliInter — (@federicardi97) 29 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Goooooooooollll

Goooooooooooooollll

Goooooooooooooooolll 70 minuti di noia e poi un lampo del nostro attaccante d’ebano !!!! E adesso zero troiate e vediamo di portarla at home #EmpoliInter — Massimo Moratti (@PresMoratti) 29 dicembre 2018