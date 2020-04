ROMA – Radja Nainggolan si è raccontato in una lunga diretta Instagram.

Il calciatore belga ha svelato che tornerebbe alla Roma, squadra dove si è trovato molto bene.

Poi ha speso parole di elogio per Francesco Totti che secondo lui è il calciatore più forte con il quale ha giocato.

Le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Sono andato via dalla Capitale per rispettare soprattutto me stesso.

Uno ha fatto delle cose dietro le spalle, a mia insaputa.

Per come sono fatto io non potrei neanche salutare una persona del genere.

Visto che vuoi che vado via, decido io dove andare. Nessun problema nello spogliatoio.

Nulla togliere ai tifosi dell’Inter però se tu mi chiedevi se ero più contento di essere arrivato all’Inter o più triste di aver lasciato la Roma, ti dicevo che ero più triste di essermene andato.

Tornerei alla Roma.

Se ci fossero i presupposti io tornerei.

Ho vissuto anni bellissimi, una piazza che mi vuole bene e a cui io voglio bene e ho dato tutto.

Che cosa mi manca di Roma? Le serate (ride, ndr).

No, no scherzo, mi manca tutto di Roma.

Ho rivisto da poco la partita contro il Barcellona e quando sentivo l’inno ho scritto un sacco di cose al gruppo.

Venendo quella partita ancora mi venivano i brividi.

Era talmente un mondo naturale per me Roma che mi manca.

Sono successe queste cose qua poi.

Vediamo.

La porta è sempre aperta.

Il mio compagno di squadra più forte?

Scontato, il più forte è Totti, ma ho giocato con tantissimi giocatori bravi.

Quando Pjanic giocava mezzala e le sue qualità uscivano ancora di più fuori.

Dzeko per me è la prima punta più forte con cui ho giocato.

Più di Lukaku e Icardi perchè lui fa tutto.

Fa assist, gol, tiene palla. è un giocatore tecnico per la sua altezza, veloce.

Mi piace tanto.

Icardi in area è il più forte di tutti.

Lukaku ha la potenza fisica.

Un Lautaro già somiglia di più a Dzeko.

Tiene bene palla, è forte fisicamente però per tecnica è un giocatore fortissimo”.