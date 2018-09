GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Episodio da moviola nel corso di Sampdoria-Inter. Al 44′, il var ha annullato un gol a Nainggolan perché l’azione dell’Inter è stata viziata da una posizione di fuorigioco di partenza.

Var annulla gol a Radja Nainggolan

Classe arbitrale indecente

Replay DAZN indecente.

Qualcuno sa per quale assurdo motivo è stato annullato il gol di #Nainggolan?#SampdoriaInter — Giorgio Stramaroni (@stramaroni_) 22 settembre 2018

Annullato per fuorigioco di una mezzoretta fa.#Nainggolan#SampdoriaInter — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) 22 settembre 2018

E succede che la squadra che gioca meglio passi in svantaggio.

(#VAR in corso)#SampdoriaInter #Nainggolan — Marco Amabili (@marcoamabili) 22 settembre 2018

Annullato un gol di #Nainggolan per un fuorigioco millimetrico, si chiude senza reti il primo tempo #SampdoriaInter — Go Inter (@it_inter) 22 settembre 2018

Annullato il gol di #Nainggolan per qualcosa che continuo a non capire. — Antonio Carboni (@antocarboni91) 22 settembre 2018

Quanti di voi sono riusciti a vedere il gol di #Nainggolan di #DAZN ? — Massimo Santoro (@massisantoro78) 22 settembre 2018

AH, ALLORA ESISTE IL VAR? Gol di #Nainggolan e poi, così all’improvviso, si trova il problemino di un quarto d’ora prima. Ma per favore🤦‍♂️ — Mattia Favatà (@FavataMattia) 22 settembre 2018

La Samp sembra il Real Madrid.

Noi non creiamo nulla: #Icardi è isolato, #Nainggolan male e Dio solo sa quanto ci manca un #Rafinha in mezzo al campo. #SampdoriaInter — Radjian (@GianJ7) 22 settembre 2018