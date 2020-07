Il Napoli torna alla vittoria contro il Sassuolo e si porta a due punti dal quinto posto in classifica occupato dalla Roma.

Il Napoli batte il Sassuolo al termine di un match ricco di emozioni e si porta a meno due punti dal quinto posto occupato dalla Roma. Infatti, il Napoli ha 59 punti contro i 60 del Milan ed i 61 della Roma.

La squadra allenata da Gattuso ha vinto la partita grazie ai gol siglati da Hysaj, nella prima frazione di gioco, e da Allan, nei minuti di recupero.

Il terzino albanese si è portato al limite dell’area di rigore del Sassuolo e ha battuto Consigli con un rasoterra imprendibile. Il brasiliano, invece, ha segnato su un’azione di contropiede su assist di Mertens.

Il Sassuolo ha giocato la solita buona partita e si è dimostrato il migliore tra le squadre non qualificate alle coppe europee. I neroverdi sono andati vicini al pareggio in diverse occasione.

Infatti, nei novanta minuti di gioco, l’arbitro ha annullato ben quattro gol al Sassuolo per fuorigioco. Due gol sono stati annullati a Djuricic nel primo tempo, mentre una rete è stata annullata a Ciccio Caputo nella ripresa. Infine, è stato annullato un gol anche a Berardi per una posizione di fuorigioco di Caputo.

Come detto, questa vittoria porta il Napoli ad un passo dal quinto posto in classifica ma in ogni caso i campani sono già qualificati all’Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia.

Vincendo la Champions League, il Napoli si qualificherebbe proprio per la massima competizione europea per club. Ma per farlo, la squadra di Gattuso deve passare il turno contro il Barcellona. La gara d’andata, disputata a Napoli, è terminata sul risultato di uno a uno.