I calciatori del Napoli Andrea Petagna e Kevin Malcuit sono in isolamento precauzionale perché sono venuti a contatto con persone positive al Covid. Lo ha fatto sapere la società campana attraverso un messaggio diffuso sui social network.

Napoli, Petagna in isolamento: nelle ultime partite ha rimpiazzato Osimhen

Petagna non è un titolare inamovibile del Napoli ma nell’ultima parte del 2021 è riuscito a mettersi in evidenza per l’assenza, per infortunio, di Osimhen (infatti l’attaccante nigeriano non disputerà nemmeno la Coppa d’Africa).

Dopo la tegola dell’infortunio di Osimhen, Luciano Spalletti ha impiegato, a turno, Dries Mertens e Andrea Petagna come centravanti. Il belga ha avuto un minutaggio superiore ma comunque anche Petagna è riuscito a ritagliarsi il suo spazio.

Napoli, Malcuit in isolamento: nelle ultime partite è stato molto importante per Spalletti

Il terzino ha saltato tutta la prima parte di stagione tra infortuni e scelte tecniche. Ma nell’ultimo scorcio di 2021, ha preso parte a ben cinque delle ultime sette partite disputate dal Napoli. E si è disimpegnato anche piuttosto bene. Infatti Spalletti lo ha tolto dal mercato e lo reputa adesso un ottimo calciatore da impiegare nel turnover della sua squadra.

Il Napoli ha deciso di mettere in isolamento precauzionale sia Petagna che Malcuit per evitare loro ulteriori problemi.