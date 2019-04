NAPOLI – Ritorno dei quarti di finale di Europa League, Napoli-Arsenal 0-0 (0-2 nella gara di andata).

Al 7′, Ramsey ha cercato il gol con un tiro da fuori area di rigore ma Meret ha bloccato la sfera senza alcun problema. Al 16′, Koulibaly ha messo in porta Callejon con un gran passaggio filtrante ma l’attaccante spagnolo ha calciato sul corpo di Cech. Al 23′, Milik ha aveva segnato con un bel pallonetto su Cech su assist di Insigne ma era in fuorigioco al momento del tocco vincente. Al 27′, Zielinski ha crossato molto bene per Milik ma il centravanti polacco ha colpito male con la testa sprecando una ottima occasione da gol.

Napoli-Arsenal, le scelte degli allenatori.

Il Napoli cerca la rimonta impossibile puntando sul collaudato 4-4-2. Carlo Ancelotti ha deciso di dare fiducia al giovane Alex Meret tra i pali. L’ex portiere della Spal ha giocato un’ ottima partita a Londra nonostante la sconfitta. L’ex allenatore del Real Madrid punta su una difesa a quattro con Chiriches terzino destro, Ghoulam terzino sinistro con Kalidou Koulibaly, reduce da una doppietta al Chievo Verona, e Maksimovic al centro della difesa.

Ancelotti punta su un centrocampo a quattro con Callejon ala destra, Zielinski ala sinistra, Allan mediano a protezione della difesa e Fabian Ruiz nel ruolo di inventore di gioco. Quello che faceva Jorginho la scorsa estate.

Napoli senza tridente ma con Milik nel ruolo di prima punta e Lorenzo Insigne nel ruolo di seconda punta. In questo momento, sono i due attaccanti che offrono maggiori garanzie al Napoli.

L’Arsenal si presenta al San Paolo con la chiara intenzione di segnare un gol per ipotecare il passaggio del turno di Europa League. Emery ha deciso di far scendere in campo la sua squadra con il 3-4-1-2. L’ex tecnico del Siviglia ha deciso di confermare Cech tra i pali e di schierare una difesa a tre con Sokratis, ex calciatore del Milan, Koscielny e Monreal. Centrocampo a quattro con Maitland-Niles, il neo juventino Ramsey, Xhaka e Kolasinac. Torreira gioca dietro le punte che sono Aubameyang e Lacazette.

Le FORMAZIONI UFFICIALI di Napoli-Arsenal, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac; Torreira; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Emery.

ARBITRO: Hategan (Romania).