NAPOLI – Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Napoli-Arsenal, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Al 23′, Milik si era liberato della marcatura dei difensori avversari su assist di Lorenzo Insigne e aveva battuto Cech con un pallonetto delizioso. L’arbitro ha annullato il suo gol per fuorigioco. Vedendo la sua posizione di partenza, i dubbi non vengono chiariti del tutto.

Napoli-Arsenal, il gol annullato a Milik nel corso del primo tempo.

Probabilmente si tratta di un fuorigioco millimetrico ma non è facile stabilirlo. Ricordiamo che in Europa League non è permesso l’utilizzo del var, quindi gli arbitri devono decidere all’antica, senza l’aiuto della tecnologia. Non a caso, su un altro campo della serata, quello di Francoforte, l’arbitro italiano Orsato di Schio ha commesso un errore piuttosto grave concedendo all’Eintracht Francoforte un gol segnato in fuorigioco da Kostic.

Se l’arbitro avesse concesso il gol di Milik, il Napoli sarebbe passato in vantaggio. Così non è stato e dodici minuti dopo, l’Arsenal è passato in vantaggio con un gol realizzato su calcio di punizione dall’ex attaccante del Lione Lacazette. La prima frazione di gioco, si è conclusa con l’Arsenal in vantaggio sul campo del Napoli.