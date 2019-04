ROMA – Sull’account Twitter ufficiale dell’Arsenal, appena conseguita la qualificazione alle semifinali di Europa League dopo aver vinto anche la gara di ritorno al San Paolo, è comparso un tweet di festeggiamenti poco rispettoso verso Napoli squadra e città: sotto l’immagine di un Emery che guida alla Genny Savastano un gruppetto di soggetti poco raccomandabili con le facce di alcuni giocatori rappresentativi sotto l’enorme scritta “Gunnorrah”.

Decisamente scontata e tirata per i capelli la crasi tra Gunners (i fucilieri come chiamano in Inghilterra il club londinese) e l’ovvia Gomorra assurta ormai a simbolo stereotipato di qualsiasi cosa abbia a che fare con Napoli.

Lacazette in passamontagna, Papadopulos con sguardo truce… “Tutto a posto” (il tormentone della fiction, in italiano) la sola didascalia a commento dell’immagine: luoghi comuni calpestati con entusiasmo, un inno alla banalità che non dovrebbe meritare reazione alcuna. Non male però il tweet di Gloria Poch sotto una vecchia locandina di Totò e Peppino: “Invece di guardare Gomorra guardate Totò e De Filippo … Forse imparate a campare”. Forse. (fonte Twitter)