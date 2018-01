Napoli-Atalanta streaming-diretta tv, dove vederla (Coppa Italia)

Napoli-Atalanta, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La sfida fra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in Tv su Rai Uno e visibile a tutti anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.



Napoli-Atalanta, la diretta live su Blitz Quotidiano (cliccare qui)

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Sepe; Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.

Comincia dalla Coppa Italia il 2018 del Napoli. Gi azzurri si sono allenati anche oggi, primo giorno dell’anno, per preparare la sfida al San Paolo contro l’Atalanta. Una sfida che è anche l’appuntamento dei tifosi per riabbracciare la squadra dopo il saluto al 2017, un anno da numeri record per gli azzurri: a Fuorigrotta sono attesi circa 20.000 spettatori anche grazie alla giusta promozione del club azzurro che ha venduto pacchetti integrati per le prossime due sfide, quella ai nerazzurri e quella contro il Verona del 6 gennaio.

Il Napoli ci arriva carico di entusiasmo, con i calciatori azzurri che hanno celebrato al meglio il Capodanno a Napoli: Jorginho e il giovane attaccante Leandrinho si sono scatenati in balli latinoamericani, mentre Ounas ha vissuto con stupore e meraviglia il suo primo San Silvestro napoletano. Capodanno di lavoro anche per i due lungodegenti Milik e Ghoulam. Il primo ha postato un messaggio di speranza sui social, sperando di tornare presto in campo

“E’ ora – ha scritto Milik – di dire addio al 2017. Grazie per il vostro sostegno nei momenti belli e in quelli brutti. Il 2018 sarà un anno pieno di sfide ed emozioni!”. Il terzino algerino continua a lavorare duro in palestra per tornare a febbraio. Auguri social anche dal presidente De Laurentiis, che a staff, giocatori e tifosi ha offerto l’auspicio di “un 2018 carico di soddisfazioni”.

Intanto, visto che come ha detto Sarri il “mezzo scudetto” del titolo d’inverno non vale nulla, il tecnico è orientato al turn over in Coppa Italia per presentarsi freschi alla ripresa del campionato. In difesa tornerà Mario Rui a sinistra, con Hysaj a destra mentre al centro ci sono chances per Maksimovic o Chiriches al fianco di Koulibaly.

A centrocampo dvrebbe essere il turno di Diawara e Zielinski per completare i tre con Hamsik, mentre in avanti Ounas si gioca il posto con Insigne. Ma Sarri potrebbe anche optare per Zielinski a sinistra nel tridente, dando in quel caso una maglia a centrocampo a Marko Rog. Niente chances per Giaccherini che non si è allenato per un affaticamento muscolare.

In palio un posto nella semifinale che potrebbe opporre il Napoli alla Juventus, e i bianconeri la spunteranno nel derby di Coppa contro il Torino.

Ma il Napoli guarda anche al mercato per rimpinguare la rosa e provare davvero ad arrivare in testa alla fine: nei radar di Giuntoli resta Darmian per la fascia, anche se la lesta ripresa di Ghoulam potrebbe chiudere la porta, ma in primo piano c’è l’esterno d’attacco chiesto da Sarri: nei sogni c’è Verdi del Bologna, mentre Inglese dovrebbe lasciare il Chievo dopo il turno di campionato della Befana per vestire la maglia azzurra.