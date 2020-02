NAPOLI – Segnando al Barcellona, Dries Mertens ha segnato il gol numero 121 con la maglia del Napoli e ha agganciato Marek Hamsik in vetta alla classifica marcatori di tutti i tempi della società campana. Dopo aver segnato questa rete, l’attaccante belga ha voluto dedicarla al suo cane. Non è la prima volta che Mertens dedica un gol al suo amico a quattro zampe, lo aveva già fatto in occasione di un vecchio Roma-Napoli. Stasera Mertens ha imitato il suo cane mentre gli fa le feste, quindi ha tirato

fuori la lingua e ha saltellato. Dopo il gol segnato in Roma-Napoli, invece, l’attaccante belga aveva “fatto la pipì” sulla bandierina del calcio d’angolo. I romanisti giudicarono la sua esultanza estremamente offensiva ma in realtà Mertens non ce l’aveva con loro, voleva dedicare solamente la rete al suo cane.

Napoli-Barcellona, Mertens come Hamsik: entrambi guidano la classifica marcatori di tutti i tempi della società campana con 121 gol.

1 Hamsik 121 (12 stagioni)

2 Mertens 121 (7)

3 Maradona 115 (7)

4 Sallustro 108 (11)

5 Cavani 104 (3)

6 Vojak 103 (6)

7 Altafini 97 (7)

8 Careca 96 (6)

9 Higuain 91 (3)

10 Insigne 85 (9).