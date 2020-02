NAPOLI – Grazie alla rete segnata al Barcellona, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Dries Mertens è entrato di diritto nella storia del Napoli. Il centravanti belga ha raggiunto Marek Hamsik in cima alla classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli a quota 121 gol.

La rete che gli ha permesso di raggiungere questo record storico è di rara bellezza. Mertens ha segnato il gol che ha sbloccato il big match di Champions League tra il Napoli di Rino Gattuso ed il Barcellona di Setien. Tutto è nato da una splendida azione di Zielinski sulla destra.

Il centrocampista polacco ha crossato in mezzo per Mertens perché si era accorto che l’attaccante belga non era marcato dagli avversari. Si è trattato di un errore imperdonabile da parte del Barcellona perché Mertens ha stoppato il pallone in una frazione di secondo e ha fatto partire un destro a giro che non ha lasciato scampo a Ter Stegen.

Il portiere tedesco del Barcellona non si è nemmeno mosso. Non ha potuto fare altro che ammirare l’eurogol di “MaraMertens”. L’attaccante belga non è nuovo a magia di questo tipo. Quest’anno ha già segnato un gol splendido in casa dei campioni d’Europa del Liverpool nella fase a gironi di Champions League.

Napoli-Barcellona, Mertens come Hamsik: entrambi guidano la classifica marcatori di tutti i tempi della società campana con 121 gol.

1 Hamsik 121 (12 stagioni)

2 Mertens 121 (7)

3 Maradona 115 (7)

4 Sallustro 108 (11)

5 Cavani 104 (3)

6 Vojak 103 (6)

7 Altafini 97 (7)

8 Careca 96 (6)

9 Higuain 91 (3)

10 Insigne 85 (9).