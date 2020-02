NAPOLI – Sale l’attesa a Napoli per la partita di cartello di Champions League tra i padroni di casa ed il Barcellona. Centinaia di tifosi campani, a bordo di scooter, hanno inseguito il pullman dei catalani per inneggiare a Lionel Messi. Il big match di Champions League è iniziato all’insegna del fair play.

Napoli-Barcellona, la sportività di Insigne: “Messi è il calciatore più forte del mondo ma per noi napoletani Maradona è sacro”.

”Attualmente Messi per me e il calciatore più forte al mondo ma non voglio paragonarlo a Maradona perché per noi napoletani Diego è sacro”. Lorenzo Insigne parla della gara di Champions League contro il Barcellona e indica in Messi il pericolo numero uno.

”Conosciamo la forza dell’avversario – dice il capitano del Napoli – ma non dobbiamo averne paura. Se li affrontiamo con la paura addosso non facciamo le cose giuste”.

”Ci dobbiamo provare giocando da squadra – conclude Insigne – sapendo di avere di fronte grandi campioni. Ma lo sono anche i giocatori del Liverpool e con loro abbiamo vinto e poi pareggiato. Se li affrontiamo nel miglior modo possibile possiamo fare una grande partita e ottenere un grande risultato” (fonte Ansa, video YouTube).