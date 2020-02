NAPOLI – Spettacolo in campo e sugli spalti. In un San Paolo gremito in ogni ordine di posto, i tifosi del Napoli hanno dato spettacolo prima e durante la partita di Champions League contro il Barcellona. Al momento dell’inno della massima competizione europea per club, l’urlo Champions è stato impressionante come potete vedere nel video in fondo all’articolo.

Napoli-Barcellona, Giuntoli: “Messi? Unico alieno è Maradona”.

Le dichiarazioni del ds del Napoli ai microfoni di Sky Sport sono riportate dal Corriere dello Sport: “Di extraterrestre ce n’è stato uno, Diego Maradona. Messi è il più grande dell’ultimo periodo, va anche ricordato Pelé. Il Napoli è concentrato, vuole dare seguito ad una Champions importante e farà una partita di alto livello. Rino ha dato consistenza ed equilibrio, aumentando il palleggio in fase di possesso e applicando un’aggressione più bassa per dare compattezza.

Quando una squadra ha degli alti e bassi come li abbiamo avuti noi il presidente non la prende bene. La squadra non ha trovato continuità, speriamo nel finale di stagione per smentire questi dati. Gattuso ha dato maggiore equilibrio e un modulo più congeniale a molti giocatori.

La squadra l’ha presa molto bene. Si è comportato da condottiero con delle linee chiare e come dice lui chi lo segue bene, se no fuori. I risultati si stanno vedendo” (Fonti Sky Sport e Il Corriere dello Sport, video YouTube dal canale NapoliMagazine.com).