Napoli-Benevento dove vederla in diretta tv e streaming: orario amichevole e probabili formazioni. Il Napoli sfiderà oggi, 6 settembre, alle 21 il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona. Un’amichevole come prova generale per l’importante partita di campionato di sabato contro la Juventus, con Spalletti che dovrà però fare a meno dei tanti Nazionali e che per questo motivo ha integrato in squadra molti giocatori della Primavera.

Napoli-Benevento, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Calò, Acampora; Improta, Brignola, Insigne; Moncini. All. Caserta.

Napoli-Benevento, dove vederla in tv e streaming

L’amichevole Napoli-Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio per gli abbonati Sky e in streaming su NOW. La partita sarà disponibile anche sull’emittente campana Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre (anche in diretta streaming).