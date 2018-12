NAPOLI, STADIO SAN PAOLO – Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A, Napoli-Bologna 3-2, gol: Milik (doppietta), Santander, Danilo e Mertens.

Napoli-Bologna 3-2 (1-1). Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam (23′ st Mario Rui), Callejon (37′ st Ounas sv), Zielinski, Allan, Verdi (13′ st Fabian Ruiz), Mertens, Milik (25 Ospina, 2 Hysaj, 13 Luperto, 30 Rog, 42 Diawara, 34 Younes). All.: Ancelotti.

Bologna (3-5-2): Skorupski De Maio, Danilo, Helander, Dijks, Pulgar, Svanberg (25′ st Nagy), Poli (33′ st Orsolini), Mattiello, Santander (41′ pt Falcinelli), Palacio (1 Da Costa, 29 Santurro, 33 Calabresi, 3 Gonzalez, 15 Mbaye, 2 Paz, 17 Donsah, 31 Dzemaili, 11 Krejci, 22 Destro, 30 Okwonkwo). All.: Inzaghi

Arbitro: Calvarese di Teramo. Reti: nel pt, 15′ Milik, 36′ Santander; nel st 6′ Milik, 35′ Danilo, 43′ Mertens. Angoli: 5 a 2 per il Bologna. Recupero: 3′ e 4′. Ammoniti: Pulgar, De Maio, Danilo, Malcuit e Allan per gioco falloso. Spettatori: 40.000 circa.

Gli highlights della partita

Il Napoli è passato con in vantaggio con Milik

Tras varios rebotes, Milik mete su 9° gol de la temporada 💙⚽ #ForzaNapoliSempre #NapoliBologna pic.twitter.com/YDgMYKg3Lm — SSC Napoli 🇮🇹 (@Napoli_Goleador) 29 dicembre 2018

Il Bologna ha segnato il gol del momentaneo 1-1 con Santander

Napoli 1-1 Bologna Gol de Santander!!! ⚽️💥⚽️💥 pic.twitter.com/z5R5Y2ZxjK — futbolesencia (@futbolesencia2) 29 dicembre 2018

Il Napoli è tornato avanti con la doppietta di Milik

Malcuit’in güzel ortasına Milik zor bir durumda kafayı vuruyor ve topu ağlarla buluşturuyor. #NapoliBologna #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7mC63JGoGm — Napoli Türkiye (@SSCNapoli_TR) 29 dicembre 2018

Il gol del momentaneo 2-2 di Danilo

Il gol del definitivo 3-2 di Mertens

