CAGLIARI – Il Napoli è tornato a brillare anche in campionato. Finalmente la squadra campana non ha un ottimo ruolino di marcia solamente nelle coppe ma comincia a convincere anche in Serie A. Gattuso ha ereditato una situazione disperata ed è stato in grado di ricostruire una identità di squadra.

La squadra campana è ad un passo dalla finale di Coppa Italia, dopo aver vinto 1 a 0 a Milano contro l’Inter nella semifinale di andata, e con la vittoria di Cagliari si è rimessa in corsa anche per un posto in Europa.

La partita della Sardegna Arena è stata decisa da un gol di Dries Mertens, altro calciatore rigenerato dalla cura Gattuso. Grazie a questo successo, il Napoli si è portato a cinque punti dalla zona Europa League.

Adesso inizia un’altra stagione per il Napoli. La squadra deve cercare di qualificarsi per la finale di Coppa Italia, poi deve qualificarsi all’Europa League e deve cercare di onorare la Champions League, andando il più avanti possibile.

Certo non sarà facile contro il Barcellona ma il Napoli ha dimostrato di avere numeri importanti dato che nella fase a gironi ha vinto e pareggiato contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Riportiamo di seguito, il tabellino della partita.

CAGLIARI-NAPOLI 0-1.

65′ Mertens

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (70′ Mattiello), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (83′ Birsa), Ionita; Pereiro (67′ Paloschi); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (80′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (61′ Insigne), Zielinski; Callejon (67′ Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso

Ammoniti: Joao Pedro (C), Walukiewicz (C), Nandez (C), Zielinski (N).