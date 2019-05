NAPOLI – Il Napoli ha vinto in rimonta sul Cagliari con un incredibile finale di partita. La gara è stata decisa da un rigore segnato da Lorenzo Insigne al 98′. Sul risultato di 1-1, l’arbitro Chiffi è ricorso al var, non soddisfatto del silent check, per prendere una decisione su un fallo di mano di Cacciatore su cross di Ghoulam. Il fallo di mano era dentro o fuori l’area di rigore? Per deciderlo, Chiffi è andato a visualizzare il monitor a bordo campo.

La decisione è stata decisiva e per questo motivo l’arbitro Chiffi prima di prenderla ha voluto pensarci su a lungo. Il fallo di mano è avvenuto al 94′ ma l’arbitro ha fatto battere il rigore solamente quattro minuti dopo, al 98′. Dopo che l’arbitro ha deciso di assegnare il calcio di rigore al Napoli, i calciatori del Cagliari hanno protestato vivacemente e Ionita ha rimediato il cartellino rosso dopo aver esagerato con le rimostranze.

Dagli undici metri si è presentato Lorenzo Insigne. La bandiera dei campani ha spiazzato Cragno e ha regalato la vittoria, ed il secondo posto matematico, alla sua squadra del cuore. Prima del gol di Insigne, c’erano stati i gol di Pavoletti e Mertens.