Napoli calendario Champions League 2019 2020 partite date orari

NAPOLI – L’attesa è terminata, è arrivato il giorno dei sorteggi della fase a gironi di Champions League (che si terranno alle ore 18). Il Napoli si è qualificato alla massima competizione europea per club chiudendo la stagione passata al secondo posto in classifica nel campionato italiano di calcio di Serie A. C’erano tante aspettative dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti in Campania ma la squadra non è mai riuscita ad impensierire seriamente la Juventus.

A fine anno, la società campana si è classificata al secondo posto in classifica a meno undici dai campioni d’Italia in carica della Juventus. La squadra del patron De Laurentiis ha vinto 24 partite, ne ha pareggiate 7 e ne ha perse 7. Ha segnato complessivamente 74 gol (4 in più della Juventus) subendone 36 (6 in più della Juventus).

In Europa, il cammino degli uomini di Carlo Ancelotti è stato davvero sfortunato. Il Napoli è stato inserito in un girone di ferro con Liverpool, Psg e Stella Rossa ed è stato eliminato solamente per una sconfitta nel match finale contro i futuri campioni d’Europa. Anche in Europa League, il cammino dei partenopei non è stato dei migliori e si è fermato al cospetto dell’Arsenal.

“Ancelotti ci ha parlato di scudetto sin dal primo giorno del ritiro, quest’anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare la scintilla e se lo seguiremo possiamo fare qualcosa di importante”. Lo ha detto l’attaccante campano Lorenzo Insigne a poche ore dalla sfida scudetto contro la Juventus.

Le squadre che partecipano alla prossima edizione della Champions League 2019 – 2020. La società campana è stata inserita in seconda fascia.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda Fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza Fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta Fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.