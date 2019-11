NAPOLI – “Non sta a me commentare la decisione del Napoli, ma credo che non sia stato corretto. Elmas è un professionista e quando viene in Nazionale i giornalisti qui gli chiedono della sua esperienza in azzurro e non ha detto nulla di sbagliato”.

Lo ha detto il ct della Macedonia Igor Angelovski all’emittente campana Radio Punto Nuovo, commentando il tweet del Napoli che nei giorni scorsi ha stigmatizzato la decisione di Elmas di parlare dell’attualità del Napoli durante il ritiro con la sua nazionale, interrompendo il silenzio stampa deciso dalla società.

“La decisione – ha proseguito il ct – per me non è stata corretta, ma Elif l’ha accettata con grande professionalità. So come il ragazzo parla della città di Napoli, della sua gente e del club, è molto contento di essere lì. Elmas non è deluso, perché ha un carattere molto forte. Non credo si sia sentito ferito dal comunicato del Napoli, è un tipo tosto e con una personalità chiara, ma Elif è un professionista e come tale ha diritto di parlare in Nazionale” (fonte Ansa).