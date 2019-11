NAPOLI – Il tanto atteso allenamento a porte aperte ha fornito una risposta forte e chiara: i tifosi del Napoli hanno preso la loro posizione schierandosi contro i calciatori del Napoli definiti “mercenari che devono andare a lavorare”. Evidentemente, i tifosi del Napoli non hanno gradito l’ammutinamento dei calciatori che hanno rifiutato di andare in ritiro contro la volontà del patron De Laurentiis. Tutto questo nonostante una serie di risultati negativi sia in campionato che in Europa.

Napoli, contestato Insigne. Nessun coro contro Carlo Ancelotti.

La contestazione ai calciatori del Napoli è iniziata alle 14. Circa 150 tifosi del Napoli, appartenenti ai gruppi ultrà, si sono schierati davanti all’ingresso degli spogliatoi in prossimità della Curva B per contestare i calciatori ammutinati con uno striscione con la scritta “Rispetto” e con cori del tipo “mercenari”, “andate a lavorare”.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo l’ingresso del pullman nello stadio, accompagnato da fischi e cori di contestazione, i gruppi ultrà si sono allontanati intonando slogan anche contro il presidente De Laurentiis.

Successivamente, la contestazione si è spostata sugli spalti dello Stadio San Paolo. Prima di tutto va detto che la visione dell’allenamento era riservata esclusivamente ai tifosi abbonati, quindi non era aperta alla stampa. L’adesione all’iniziativa è stata scarsa visto che hanno risposto all’appello meno di mille tifosi del Napoli (circa il 2% degli abbonati).

I pochi presenti, si sono fatti sentire. I tifosi dei gruppi organizzati, hanno lanciato alcuni petardi. Poi hanno continuato ad intonare cori contro i calciatori, esternando la loro rabbia sia per gli scarsi risultati ottenuti in campionato, sia per il comportamento poco professionale dei giocatori che si sono ribellati agli ordini della società.

Cori anche contro Insigne, capitano e bandiera della squadra. Evidentemente i tifosi non hanno gradito né le sue ultime prestazioni, né i suoi comportamenti fuori dal campo. L’unico a non essere contestato, è stato Carlo Ancelotti, allenatore che si è detto contrario al ritiro ma che lo ha comunque onorato rispettando gli ordini imposti dalla società.

I tifosi del Napoli hanno contestato i calciatori in occasione dell’allenamento aperto al pubblico al San Paolo. Riportiamo di seguito, i video caricati su YouTube da “CalcioNapoli24”.