NAPOLI – Il giudice ha respinto il ricorso presentato dai legali dei calciatori multati da Aurelio De Laurentiis per il loro ormai famoso ammutinamento dopo la partita di Champions League tra Napoli e Salisburgo. Come scrive Sky Sport, il giudice Arduino Buttafoco infatti ha rigettato il ricorso presentato da sei calciatori (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski).

Come prosegue Sky Sport, i giocatori avevano chiesto la ricusazione dell’arbitro di parte del Napoli Bruno Piacci, nominato dal club per i 24 collegi arbitrali che dovranno decidere sulle multe comminate dalla società dopo il rifiuto della squadra di recarsi in ritiro dopo la partita di Champions contro il Salisburgo dello scorso 5 novembre.

Respinta la tesi degli avvocati dei giocatori, che ritenevano Piacci non “super partes” in quanto arbitro in tutti e 24 i collegi e perché già nominato in passato dal Napoli per precedenti arbitrati.

Il Napoli perde Elseid Hysaj per infortunio.

“Distrazione di grado lieve al legamento collaterale del ginocchio destro”: è questa la diagnosi per Elseid Hysaj, il terzino del Napoli infortunatosi ieri nel match con il Cagliari.

Il difensore albanese è uscito al 35′ della ripresa, sostituito da Mario Rui, a seguito dell’infortunio e oggi si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato l’entità dell’infortunio.

Per Hysaj si prospettano circa 10-15 giorni di stop.

Alla ripresa degli allenamenti stamattina a Castel Volturno, intanto, Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato.

Malcuit ha lavorato in campo. Lavoro personalizzato in campo per Lozano, mentre Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. (fonti Sky Sport e ANSA).