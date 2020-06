ROMA – Aurelio De Laurentiis ha regalato un retroscena suggestivo dopo la vittoria in Coppa Italia del suo Napoli.

“Prima di chiamare Gattuso, chiamai Allegri con cui ho un rapporto diretto e di stima da anni” ha rivelato il presidente al Corriere dello Sport.

“Quando gli telefonai fu onesto e mi disse: ‘Aurelio, sto fermo, ne ho bisogno, non c’è preclusione assoluta, perché avete realizzato un progetto straordinario.

E poi noi due ci vogliamo bene. Ma ho deciso di starmene un po’ tranquillo‘” ha aggiunto.

Poi la chiamata a Gattuso: “Chiamai Rino, come da copione, e venne a Roma: e adesso eccoci qua”.

Con l’ex Milan De Laurentiis svela che è nato subito un grande feeling: “Ci siamo presi subito, ha avuto un effetto immediato su questa squadra che per me è fortissima”.

Non lo dico da oggi, non sono neanche io a dirlo: è il campo che lo sostiene.

L’anti-Juventus siamo stati noi in questi anni, per quel che abbiamo vinto e per quello che abbiamo rischiato di vincere”.

E sul rinnovo di contratto di Gattuso, il presidente del Napoli conclude.

“Ci siamo già incontrati prima della gara, abbiamo chiacchierato come al solito. Non avremo problemi a far convergere le nostre idee”. (fonte CORRIERE DELLO SPORT)