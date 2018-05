ROMA – “Prima di tutto pensiamo a vincere le prossime due partite. Poi potremo dire che ci hanno tolto 8 punti e quindi lo scudetto era nostro, ce lo hanno levato”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, torna alla carica sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane.

“Se manteniamo la distanza di sei punti dalla Juventus e ci sono stati rubati otto punti io dichiaro che lo scudetto è del Napoli. Qualcuno ci ha tolto lo scudetto a quel punto. Il mancato utilizzo del Var, il comportamento discutibile della classe arbitrale. Oppure vogliamo sempre dire le cose come non stanno, per paura? C’è questa collettività silente che permette che ci siano mafia, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita, è il paese più inquinato al mondo. Colpa nostra però”.

De Laurentiis poi si sofferma sulla posizione di Maurizio Sarri: “Ha avuto una bellissima esperienza qui, ha dato grandi risultati e mi auguro che rimanga. Credo che questi tre anni gli siano stati utili per fare lui stesso un salto di qualità esperienziale. Siamo tutti grati a Sarri, ma siamo arrivati secondi anche con Mazzarri. Ci incontreremo la prossima settimana”, ha aggiunto il patron azzurro.

“Mi piacerebbe, quindi, visto che abbiamo investito su di lui e con lui poter ricavare risultati positivi sempre maggiori. Risultati – ha detto ancora De Laurentiis – che non dipendono da quello che costa di più del mercato da portare al Napoli. Non è così che si risolvono i problemi, lo abbiamo dimostrato prendendo giocatori che giocavano meno in altri club blasonati come Callejon al Real che da noi ha fatto tanti gol”. “Sarri l’ho scelto io. Quest’anno non siamo riusciti ad essere continuativi e lo avevamo previsto che fra marzo e aprile, con il preliminare, la benzina si sarebbe esaurita”, ha concluso De Laurentiis.