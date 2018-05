ROMA – Per Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, è arrivato il momento di cercare il sostituto di Maurizio Sarri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] che oggi sfiderà a Genova la Sampdoria di Marco Giampaolo, uno che per metodologia di lavoro potrebbe essere il suo erede.

Ma Giampaolo non sarebbe l’unico nella lista di De Laurentiis. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, nella mente del numero uno dei campani starebbe prendendo corpo l’idea che porta a Carlo Ancelotti, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco terminata con l’esonero.

Il quotidiano fa sapere che il produttore cinematografico e il tecnico, che il prossimo 10 giugno spegnerà 59 candeline, hanno intrapreso da tempo contatti telefonici e si incontreranno a Milano il 21 maggio a margine della partita di addio al calcio di Andrea Pirlo: si parlerà di cifre, sarà l’occasione per capire se potrà esserci qualcosa di concreto.